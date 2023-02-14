وكيل «التخطيط» يستعرض أوجه التعاون بين مصر والإمارات في قمة دبي للحكومات

شارك المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي في جلسة بعنوان «نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية»، وذلك ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة بالإمارات تحت شعار «استشراف مستقبل الحكومات» خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري.

«مصطفى»: الشراكة المصرية الاماراتية نموذج ملهم للتعاون العربي

واستعرض المهندس خالد مصطفى خلال كلمته بالمؤتمر، أوجه التعاون بين مصر والإمارات، مؤكدا أن الشراكة المصرية الإماراتية تعد نموذجا ملهما للتعاون العربي المشترك، بهدف تعزيز التنمية والاستعداد للمستقبل من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف والاستفادة المتبادلة من قصص النجاح.

وتابع في كلمته أن بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين منذ 2018 في مجال الخدمات الحكومية يعزز التعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

الوكيل الدائم للتخطيط يستعرض أوجه التعاون بين مصر والإمارات

وأشار «مصطفى» إلى أوجه التعاون بين البلدين، والمتمثل في بناء القدرات، ونموذج الخدمات الحكومية المعزز، فضلا عن جائزة مصر للتميز الحكومي.

ولفت «مصطفى»، إلى أن رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في رعاية المؤسسات والأجهزة الحكومية المتميزة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لها، من خلال توفير أطر عمل مبنية على أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء شبكة من الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى بناء قدرات الموظفين بالدولة.

معايير التميز للقادة الحكوميين

واستعرض مراحل إطلاق الجائزة في دوراتها السابقة، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية «الدورة الثالثة للجائزة»، والتي تتضمن معايير التميز للقادة الحكوميين، ومعايير التميز لفرق العمل الحكومية، ونموذج التميز في الخدمة، ونموذج التميز الحكومي المؤسسي، فضلا عما تم إضافته للدورة الثالثة من أدلة شاملة لسفراء التميز والمقيمين، وكتيبات لإدارة جوائز التميز الداخلي، وجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ونموذج الابتكار المؤسسي.

وحول مراكز تقديم الخدمات المميكنة، أوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط أنها تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية التحول الرقمي وتقنية المعلومات ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع التحول الرقمي للقطاع الحكومي الذي يمثل حجر الزاوية في تطوير حياة الأفراد، بالإضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، مشيرا إلى مركز خدمات مصر بأسوان كأول مجمع خدمات نموذجي مميكن لتقديم الخدمات الحكومية، والذي يقدم خدمات الأحوال المدنية، وخدمات الجوازات والهجرة، وخدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني.

تدريب 2400 موظف بالجهاز الإداري

كما أشار المهندس خالد مصطفى إلى التعاون بين مصر والإمارات فيما يخص التدريب وبناء القدرات، لافتا إلى تدريب نحو 2400 موظف بالجهاز الإداري في مجالات تطوير العمل الحكومي من خلال مجموعة من ورش العمل التي أقيمت في مصر، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى الإمارات.