وزارة التخطيط: 3.1 مليار جنيه استثمارات محافظة الأقصر في خطة العام الجاري

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر لعام 22/2023، ضمن مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.

مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ عدد المشروعات التنموية في المحافظة يصل إلى 182 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لها بخطة عام 22/2023، تبلغ 3.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 24% عن خطة 2022/21، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 24%، ويخص قطاع الصحة 719 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 677 مليون جنيها بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالي 375 مليون جنيه بنسبة 12%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 192 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 408 مليون جنيه بنسبة 13%.

استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه لقطاع الإسكان

وأوضح التقرير أنّ أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان في محافظة الأقصر في خطة 22/2023، تتمثل في توجيه 699 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة إنشاء وتطوير 5 مستشفيات بمحافظة الأقصر، وفي مجال التنمية المحلية رصف طرق بحوالي 153 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 129 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

وحول مُبادرة حياة كريمة في مُحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى، ذكر التقرير أن عدد المراكز المُستهدفة 2 (إسنا – أرمنت)، وعدد القرى المٌستهدفة 36 قرية، ويبلغ عدد السكان المٌستفيدين 606 ألف نسمة.

وأشارت السعيد إلى أنّ خطة المواطن بمثابة قاعدة بيانات هامة، تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

ضرورة مشاركة كافة المواطنين في عملية التنمية

كما سلطت وزيرة التخطيط الضوء على تطبيق شارك 2030، والذي يهدف إلى الإنتقال من خطة المواطن إلى مُتابعة المواطن، موضحة أن شارك 2030، أول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة المصرية، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كافة القطاعات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، التي أكدت على ضرورة مشاركة كافة المواطنين في عملية التنمية، وتمكينهم من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية.