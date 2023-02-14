نائبة برلمانية تطالب بالتصدي لمخاطر تعامل الشباب مع «السوشيال ميديا»

طالبت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، بتكثيف دور وزارة الشباب من خلال أجهزتها المختلفة وخصوصا مراكز الشباب والأندية في الاهتمام بملف الصحة النفسية.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وحضور وزير الشباب والرياضة، إنّ ملف الصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، إلا أنه يواجه إهمال شديد.

مفاهيم مغلوطة بشأن المرض النفسي

وأشارت رغدة نجاتي، إلى أن هناك مفاهيم مغلوطة لدى المواطنين بشأن المرض النفسي، لاسيما وأن البعض يتعامل معه على أساس أنه مرض عقلي ويتم تجنب التعامل في هذا الشأن، وأحيانا يواجه المريض إشكالية النبذ المجتمعي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المرض النفسي ليس وصمة عار والتعامل المبكر معه يحقق نتائج جيدة في الشفاء، لافتة إلى أن كثير من الشباب يتعرضون لضغوط، وإذا لم يتم التعامل معها علميا فإنها تؤثر على الشباب بشكل سلبي.

ولفتت النائبة، إلى تأثير السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي بشكل عام على الشباب سواء الألعاب الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي وغيره: «كل ذلك أدى لوجود مشاكل كبيرة لدى كثير من الأطفال والشباب تظهر في العزلة أو التوحد والإحباط ويصل الأمر إلى الانتحار وغيره من المشكلات النفسية التي تحتاج لسرعة التعامل معها».

وأكدت عضو مجلس النواب، أن وزارة الشباب منوطة بدور كبير من خلال مراكز الشباب وبالتنسيق مع الوزرات المعنية في التوعية من خلال أنشطة مختلفة قادرة على جذب الشباب والأطفال للتخلص من سلبيات السوشيال ميديا.

ندوات تثقيفية للشباب بمخاطر السوشيال ميديا

وطالبت بضرورة تنظيم مراكز الشباب ندوات تثقيفية وتوعوية للشباب بمخاطر السوشيال ميديا وتأثيرها على الصحة النفسية، معلنة إطلاق مبادرة «نفسيتي»، والتي تستهدف توعية الشباب بأهمية الصحة النفسية والتعامل معها، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف خلق شباب متزن نفسيا.

كانت الجلسة البرلمانية قد خصصت اليوم لمناقشة أدوات رقابية موجهة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.