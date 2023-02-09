وزير الشباب والرياضة يتابع معدلات تنفيذ القوافل التعليمية والتنويرية في عامها العاشر

تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، صباح اليوم، تنفيذ مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية، والذي يُنفذ للعام العاشر على التوالي تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل»، بالتعاون مع وزارتي التعليم، والتنمية المحلية.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مشروع القوافل التعليمية والتنويرية يُعد أهم أحد البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، والتي تحرص الوزارة على تجسيدها على أرض الواقع لما لها من نجاحات وتأثير كبير في العملية التعليمية، ومن خلال رفع المعاناة عن الأسرة المصرية ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ليحاضر بها صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية.

الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب

ووجه صبحي شكره للقائمين على تنظيم تلك القوافل التي تسعى إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وأشار إلى أن تنفيذ القوافل، على مدار تسع أعوام متتالية، استفاد منه أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، وأن هذا العام مقرر فيه الوصول إلى 300 ألف طالب، بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

وأشاد الوزير بالانطلاقة الأولي للقوافل من محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم البرامج والأنشطة الهادفة للكشف عن المواهب الإبداعية في مختلف المجالات، والاهتمام بالمحافظات الحدودية في هذه الأنشطة، ضمن خطة الدولة برعاية السيد الرئيس لدعم هذه المناطق وتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بها، موجهًا بضرورة عمل قوافل تعليمية للأندية.

ومن جانبه، توجه سيد مصطفي المشرف العام على القوافل التعليمية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكامل للقوافل، والتي تؤتي ثمارها دومًا وأصبحت محل اهتمام مختلف المحافظات بها واعتبارها من المشروعات القومية للدولة.

وتناول اللقاء أيضًا عددًا من المقترحات لتطوير الأداء بمشروع القوافل التعليمية ومنها زيادة عدد أيام القوافل، بث الفعاليات أونلاين لباقي مراكز المحافظة المستهدفة لتعميم الاستفادة لأكبر عدد من الطلاب، ضرورة وجود رعاة للقوافل بالمحافظات، إضافة تدريب كيفية مواجهة الظواهر السلبية من خلال تواجد خبير تربوي نفسي، إنشاء لينك على البوابة الإلكترونية للوزارة وصفحات السوشيال ميديا ومنصة كياني لوضع كل محتويات القوافل، بالإضافة إلى عمل قافلة خاصة بطلاب حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

حضر اللقاء، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الدكتور مصطفي مجدي معاون الوزير، سيد مصطفي المشرف العام على القوافل التعليمية، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الشباب والطلائع، ولفيف من مسئولي ومشرفي القوافل بالوزارة.