سهير البابلي: شادية صاحبة فضل عليا بسبب «ريا وسكينة»

ممثلة من طراز رفيع، صاحبة قدرات تمثيلية جعلتها تتربع على عرش المسرح لسنوات طويلة، لكن إبداعتها لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أثرت السينما والدراما المصرية بعدد من الأعمال المميزة التي خلدتها في قلوب الجمهور العربي، رغم سنوات ابتعادها عن الساحة الفنية بسبب الاعتزال، أو بسبب رحيلها الذي أوجعهم، ويمر اليوم الذكرى الـ86 على ميلاد الفنانة الكبيرة سهير البابلي.

عملت سهير البابلي خلال مشوارها الفني، مع مجموعة كبيرة من عمالقة الفن من بينهم الفنانة شادية، التي شاركتها بطولة مسرحية «ريا وسكينة»، وكانت التجربة الأولى بالنسبة للفنانة شادية على المسرح.

وقالت «البابلي» في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي، إن شادية لها جميل كبير عليها بمشاركتها في المسرحية، موضحة: «شادية جابت جمهور من السينما إلى المسرح، وأنا كسبت هذا الجمهور، وأنا طول عمري بشكرها وهي فعلا لها جميل عليا».

سهير البابلي تتحدث عن الفنانة شادية

وأكدت سهير البابلي في لقاء مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن اسم شادية هو العامل الأول في نجاح المسرحية، قائلة: «كانت فنانة جميلة في ضحكتها وعصبيتها وغيرتها على فنها، والجمهور كان يعشقها».

سهير البابلي: المسرح أكثر صعوبة نجاح مباشر أو سقوط مباشر

وقدمت «البابلي» على مدار مشوارها الفني، مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية بخلاف «ريا وسكينة»، منها «عطية الإرهابية»، «العالمة باشا»، «على الرصيف»، «الدخول بالملابس الرسمية»، «قصة حي الغربي» و«مدرسة المشاغبين».

وأوضحت الفنانة الراحلة، أن المسرح يعتبر من أصعب الفنون حيث يتفاعل الفنان بشكل مباشر مع الجمهور ويحصل على رد الفعل في نفس اللحظة، قائلة: «المسرح امتحان يكون النجاح أو السقوط مباشر».