ظهور سهير البابلي وسعيد صالح في برومو مسلسل «تياترو» فيديو

طرح الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي لمسلسل «تياترو»، حيث ستنطلق أولى حلقاته عبر قناة «Cbc» اعتبارًا من يوم 11 نوفمبر الموافق السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وظهر أبطال المُسلسل، خلال البرومو في محاكاة لعدد من المسرحيات المصرية القديمة، أبرزها «مدرسة المشاغبين»، إذ ظهر سهير البابلي وسعيد صالح، و«المتزوجون» لـ سمير غانم وشيرين وغيرها.

ظهر عبد العزيز مخيون، في البرومو الدعائي لمسلسل تياترو، وهو يقف على خشبة المسرح، ويوجه رسالة إلى المواهب الجديد، حيث قال: «المسرح فن قديم، المسرح تاريخه كبير، المسرح رسالته رسالة عظيمة.. رسالة سامية.. اللي هيحب المسرح ويحترمه المسرح هيحتويه ويحتضنه.. أما اللي هيستهتر بالمسرح المسرح بالتالي هيرفضه ويلفظه».

تعرف على أبطال مسلسل تياترو

مسلسل تياترو مكون من 30 حلقة، ويدمج الدراما والمسرح معا، إذ يضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

ويضم مسلسل تياترو 22 وجها جديدا بـ22 موهبة من فنون مسرحية في عمل درامي مختلف مع 15 نجما.