لماذا لا يمكن معرفة لحظة وقوع الزلزال؟.. فاروق الباز يوضح

الآلاف من الضحايا والمصابين والمشردين وقعوا ضحية لزلزال سوريا وتركيا الذي ضرب مناطقهم صباح الإثنين الماضي، وتسبب في كارثة كبرى، كما شهدت بعض الدول تبعات لهذه الهزة الأرضية الشديدة، مثلما حدث في فلسطين والجزائر والمغرب وعدد من المناطق الأخرى.

زلزال سوريا وتركيا

الزلزال الشديد في سوريا وتركيا طرح تساؤلا عن أسباب عدم قدرة العلماء على معرفة توقيت الزلزال قبل حدوثه مباشرة، ما قد يحفظ أرواح الآلاف من كارثة محققة سواء مصابين أو وفيات أو مشردين.

الباز: العلم أمامه عشرات السنين لتوقع توقيت حدوث الزلزال

هذا التساؤل يجيب عنه عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، المتخصص في علم الجيولوجيا والفلك، موضحًا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكان الزلزال في الأسفل يكون على عمق آلاف الكيلو مترات، وهذه الحركات تحدث من قديم الأزل وآلاف السنين ومعروفة، إلا أنه لا يزال غير معلوم ما يؤثر على هذه الحركات لتتحرك في وقت وقوع الزلزال بالتحديد، لذلك تكون الهزة الأرضية مفاجئة.

وأضاف «الباز»، أنه مع كل زلزال جديد يعرف العلماء تفاصيل أكثر عن هذه الظاهرة، وما زال العلم أمامه عشرات السنين لتوقع توقيت حدوث الزلزال، لكن ما معلوم حتى الآن هو مكان حدود كتل القشرة الأرضية، والتأثير الناتج عن حركتها، وما زال العلم لم يتوصل إلى ما يحدث في باطن القشرة الأرضية.