زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب رومانيا.. الثاني خلال 24 ساعة

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر رومانيا، منذ قليل، فيما لا يزال الوضع مجهولا في العاصمة الرومانية بوخارست، عن أي تداعيات سلبية أو وفيات وإصابات أو سقوط بنايات، حسب «رويترز».

دولة مجاورة تشعر بالهزة

كان المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض، أعلن أمس الاثنين أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب غربي رومانيا.

وذكر المعهد عبر موقعه الإلكتروني، أنه في الساعة 16:58 بتوقيت بوخارست، وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج، بلغت شدته 5.2 درجة، على عمق 15 كيلومترا.