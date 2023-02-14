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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب رومانيا.. الثاني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد علي حسن
03:52 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر رومانيا، منذ قليل، فيما لا يزال الوضع مجهولا في العاصمة الرومانية بوخارست، عن أي تداعيات سلبية أو وفيات وإصابات أو سقوط بنايات، حسب «رويترز».

دولة مجاورة تشعر بالهزة

كان المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض، أعلن أمس الاثنين أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب غربي رومانيا.

وذكر المعهد عبر موقعه الإلكتروني، أنه في الساعة 16:58 بتوقيت بوخارست، وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج، بلغت شدته 5.2 درجة، على عمق 15 كيلومترا.

 

 

 

 

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