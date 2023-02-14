«الصحة العالمية»: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال 100 عام

أفادت منظمة الصحة العالمية، في نبأ عاجل، بأن زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال 100 عام، بحسب قناة «العربية».

وكان روبرت هولدن، مدير الاستجابة للحوادث في منظمة الصحة العالمية، قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن كثيرا من الناجين من زلزال تركيا وسوريا كانوا في العراء، في ظروف متدهورة ومروعة إضافة إلى اضطرابات كبيرة في الوصول إلى وقود المياه والكهرباء وإمدادات الاتصالات.

وحذر المسؤول الأممي، من كارثة ثانية بسبب زلزال تركيا وسوريا قد تسبب ضررا لعدد أكبر من المواطنين من الكارثة الأولية، إذا لم يتم التحرك بنفس الوتيرة والشدة التي تتم في الوقت الحالي في جانب البحث والإنقاذ.