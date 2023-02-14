وزير الصحة يبحث مع ممثلي مجموعة مستشفيات إماراتية الاستثمار في مصر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالرئيس التنفيذي لمجموعة الـ«برجيل» جون سونيل، بحضور السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية في مصر.

جاء ذلك على هامش مرافقة وزير الصحة والسكان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن وفد رفيع المستوى، لحضور فعاليات «القمة العالمية للحكومات» التي تعقد في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمن اللقاء، بحث سبل التعاون بين الطرفين، والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي المصري، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعا وزير الصحة والسكان، ممثلي مجموعة مستشفيات الـ«برجيل» لزيارة المنشآت الصحية في مصر، والاطلاع على مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية، والتجارب الناجحة في في القطاع الصحي المصري.