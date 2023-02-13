وزير الصحة ينعى الرائدة الريفية حبيبة راشد.. توفيت خلال أداء عملها بالشرقية

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، حبيبة السيد راشد الرائدة الريفية بوحدة طب الأسرة ببساتين بركات، التابعة لإدارة بلبيس الصحية في محافظة الشرقية، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

توقف عضلة القلب

يذكر أن الرائدة الريفية حبيبة السيد راشد، توفيت اليوم الإثنين؛ إثر تعرضها لتوقف عضلة القلب خلال تأدية عملها بمبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بمدرسة عبدالعاطي دهشان الابتدائية.