رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الصحة ينعى الرائدة الريفية حبيبة راشد.. توفيت خلال أداء عملها بالشرقية

كتب:

مريم الخطري
10:22 م | الإثنين 13 فبراير 2023
مبادرة وزارة الصحة

مبادرة وزارة الصحة

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، حبيبة السيد راشد الرائدة الريفية بوحدة طب الأسرة ببساتين بركات، التابعة لإدارة بلبيس الصحية في محافظة الشرقية، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

توقف عضلة القلب 

يذكر أن الرائدة الريفية حبيبة السيد راشد، توفيت اليوم الإثنين؛ إثر تعرضها لتوقف عضلة القلب خلال تأدية عملها بمبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بمدرسة عبدالعاطي دهشان الابتدائية.

اقرأ المزيد:

وزير الصحة والسكان في جلسة استماع أمام البرلمان الأسبوع المقبل

وزير الصحة يلغي اختصاصات "مايسة شوقي" في الإشراف على "الطفولة والسكان"

نائب وزير الصحة والسكان: تعرض الأطفال للخطر بمصر قضية محورية

نائب وزير الصحة والسكان تفتتح قرية الزهور النموذجية بجمعية "صوت المعاق"
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.