رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأردن والأمم المتحدة يبحثان جهود الإغاثية ومساعدة متضرري زلزال سوريا

كتب:

أ ش أ
05:34 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
زلزال سوريا

زلزال سوريا

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، بأن الصفدي وبيدرسون الذي وصل إلى عمان قادمًا من دمشق، بحثا الأوضاع الإنسانية في سوريا والجهود الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة فيها، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

اقرأ المزيد:

متى يتوقف تساقط الثلوج على منكوبي زلزال سوريا وتركيا؟.. أستاذ جيولوجيا يوضح

«الهلال الأحمر»: تضاؤل فرص انتشال الناجين من زلزال سوريا وتركيا بعد مرور 8 أيام

استمرار وصول المساعدات الإغاثية إلى متضرري زلزال سوريا

ميريام فارس تتبرع بأجرها كاملا لضحايا زلزال سوريا.. ليست الفنانة الأولى
بقلم أ ش أ