الأردن والأمم المتحدة يبحثان جهود الإغاثية ومساعدة متضرري زلزال سوريا

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، بأن الصفدي وبيدرسون الذي وصل إلى عمان قادمًا من دمشق، بحثا الأوضاع الإنسانية في سوريا والجهود الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة فيها، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.