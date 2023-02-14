متى يتوقف تساقط الثلوج على منكوبي زلزال سوريا وتركيا؟.. أستاذ جيولوجيا يوضح

قال الدكتور أحمد الملاعبة أستاذ الجيولوجيا، إنّه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج وتراكمها في المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا حتى منتصف الشهر المقبل، لافتا إلى وجود عواصف جوية باردة من الأقطاب، وهو أمر معتاد بمنطقة الأناضول وشمال سوريا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي دليل علمي على أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى كوارث مثل الزلازل والبراكين.

الزلازل تؤثر على التغيرات المناخية

وأضاف الملاعبة في حوار عبر تطبيق «سكايب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تأثير التغيرات المناخية يقتصر على الاحترار والاحتباس الحراري، إضافة إلى عملية التذبذب الذي يحدث للمناخ، والناجمة عن تراكم الغازات الدفيئة، لافتًا إلى أنّ الزلازل قد تؤثر على التغيرات المناخية وليس العكس.

مخاطر عديدة لوقوع الزلازل على البيئة

وأوضح أستاذ الجيولوجيا أنّ الزلزال يحدث على فالق، تكون بؤرته بأعماق أكثر من 10 كيلومترات، وهو ما سيؤدي إلى حدوث كسور وفوالق أو نشاط للفوالق الموجودة على الصفيحة العربية، خاصة بالمنطقة التي عليها ضغوط كبيرة مثل الأناضول وشمال سوريا، مشيرًا إلى أنّ هذه المناطق من المعروف أنها غنية بالغاز، وحقول الغاز عادة تقع على أعماق ما بين 500 متر إلى 3 كيلومترات، فأن تحرر هذا الغاز وإيجاد منفذ للأعلى سيخرج مجموعة من الغازات الدفيئة أبرزها الميثان.

انفجارات وحرائق وتدمير حقول الغذاء أبرز مخاطر الزلزال

وأكد أنّ الغازات الدفيئة المتوقع صعودها لأعلى نتيجة الزلازل، ستتحد مع ثاني أكسيد الكربون في الجو، موضحا أن الأمر ربما يؤدي إلى حدوث انفجارات وحرائق، إضافة إلى أن غاز الميثان يصنف من الغازات الـ6 الدفيئة، وهو في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن الزلازل يترتب عليها أحيانا، هروب المياه الجوفية السطحية وبالتالي حدوث بعض الفيضانات، والتي قد تكون محدودة غير أنها تؤثر على التربة والمحاصيل الزراعية بالمنطقة، وبالتالي نقص بالغذاء وتدمير حقول الغذاء حسب قربها من مركز الزلزال على سطح الأرض.