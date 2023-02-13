ميريام فارس تتبرع بأجرها كاملا لضحايا زلزال سوريا.. ليست الفنانة الأولى

حرصت الفنانة ميريام فارس، خلال حفلها الغنائي الأخير الذي أقيم في دولة كندا على التبرع بأجرها كاملا لصالح ضحايا زلزال سوريا، وأعلنت هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

ولم تكن الفنانة ميريام فارس الأولى التي اتخذت هذه الخطوة، ولكن سبقها عدد من الفنانين الذين حرصوا على التبرع لضحايا زلزال سوريا، كان من بينهم الفنانة أصالة التي أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام عن تبرعها بأجر حفلها الغنائي، الذي أقيم مؤخرا في مدينة دبي لصالح ضحايا زلزال سوريا.

ميريام فارس ونجوم الفن يتبرعون لسوريا

وقالت الفنانة أصالة: «مو من عادتي إنّي أقول إنّما للاضطرار أحكام ومتل مابعمل في الأزمات لأنّي منكم وواجب عليّي اللي بعمله تبرّعت أيضا بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه ماعملت إلًا واجبي تجاه أهلي وأحبّتي ولو فيه حفلة كلّ يوم بعملها لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت».

كما حرصت الفنانة هالة صدقي على التبرع لضحايا سوريا وكشفت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام حيث قالت: «هدية بسيطة وبسيطة جدا لأطفالنا في سوريا، وللأسف عمري ما قلت أنا بتبرع بإيه لأن الإيد اللي بتعطي باليمين لا تراها الشمال، ولكن حبيت أقولكم إن أطفال سوريا ربنا أحياهم من جديد ومؤكد محتاجين كل الحب والاهتمام والدعم، البوست ده مجرد تذكرة لكل الشعوب لإنقاذ ولادنا وأهالينا من سوريا، البشرية والإنسانية ليس لها علاقة بالسياسة، أرجوكم. بشكر المهندس رأفت سلام اللي قدر يوفر ليا كل المنتجات في يوم عمل شاق للحاق بالطائرة المتجهة لحلب».