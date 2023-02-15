مأساة مقتل سيدة بالقليوبية على يد شقيق زوجها لسرقتها.. وأسرتها تطلب القصاص

شيَّع العشرات من أهالي قليوب جنازة شابة قتلها شقيق زوجها للاستيلاء على مصوغاتها، وألقى الجثة في إحدى الترع بقرية أبو سنة بمركز قليوب، حيث جرى أداء الصلاة على الجثمان عقب تصريح الجهات المعنية بالتحقيق بدفن الجثة وخروجها من مشرحة بنها التعليمي، وسادت حالة من الحزن بين المشاركين بالجنازة الذين طالبوا بالقصاص من الجاني مرددين عبارة «لا إله إلا الله».

انهيار أسرة ضحية قليوب

فيما انهارت أسرة المجني عليها خلال الجنازة وطالب والدها بالقصاص من الجاني قائلا «عاوز حق بنتي»، مؤكدا أنه فوجئ باختفائها الخميس الماضي وأخذوا في البحث عنها، مشيرا خلال التحقيقات إلى أن المتهم كان خارج دائرة الشك وأنه كان يبحث معهم عنها ولكن عندما أحس بقرب اكتشافه من فحص الكاميرات بالمنطقة هرب حتى ألقت أجهزة الأمن عليه.

اختفاء ضحية قليوب الخميس وظهور جثتها الأحد

أضاف أن المجني عليها اختفت الخميس الماضي وآخر مرة شوهدت فيها وهي تخرج من عملها وتم العثور على الجثة الأحد الماضي في رشاح قرية أبو سنة بقليوب، وتبين أن شقيق زوجها قتلها، مطالبا بالقصاص منه، مؤكدا أنها كانت محبوبة من الجميع وخادمة لكل من يعرفها حيث كانت تعمل في مستشفى قليوب.

روايات شهود العيان

وروى عدد من شهود العيان تفاصيل الحادث في تحقيقات الجهات المعنية مؤكدين أنها خرجت من منزلها الخميس الماضي ولوحظ خروج المتهم شقيق زوجها وراءها ولكن لم يشك أحد في أنه وراء اختفاءها بعد ذلك حيث لم تعد لمنزلها وظل البحث عنها مستمرا حتى تم العثور على الجثة في جوال برشاح قرية أبوسنة، وظهرت المفاجأة بقتلها على يد شقيق زوجها لسرقة مصوغاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية.

تحريات مقتل ضحية قليوب

ودلت تحريات أجهزة أمن القليوبية أن المتهم تتبع المجني عليها منذ خروجها من منزلها لعملها، وعقب خروجها من العمل بمستشفى قليوب استدرجها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ووضع الجثة داخل جوال وألقى بها بترعة أبو سنة وفر هاربا.

وتبين من التحريات ان المتهم ارتكب جريمته للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية حيث إنه كان يمر بضائقة مالية ويريد إتمام زفافه.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المتوفاة وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة.

كان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة، دائرة قسم شرطة قليوب.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، قيام شخص يدعى حسن. ك، حداد، بالتخلص من زوجة شقيقه تدعى إيمان. م، لسرقة مشغولاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية حيث كان يستعد لإتمام زفافه، فقام بقتلها واستولى على مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول، وتخلص من الجثة بوضعها داخل شيكارة وألقاها برشاح قرية "أبو سنة" دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد حسام أمين، والرائد محمود هشام معاوني المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات مشغولات ذهبية وهاتف محمول.

وقال أحمد عبد الستار المحامي لـ«الوطن»، إن المتهم يواجه عقوبة الإعدام لتوافر ركن سبق الاصرار والترصد في الواقعة وتخطيطه لسرقة المجني عليها وقتلها واخفاء الجثة وكلها ظروف مشددة لجريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد.