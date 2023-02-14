أسماء بنات للمواليد الجديدة بمعانيها الحقيقية.. مذكورة في القرآن الكريم

أكثر ما يشغل المرأة الحامل بعد الاطمئنان على صحتها وجنينها، اسم المولود، لا سيما إذا كان نوعه أنثى، إذ ترغب الأمهات في معرفة أسماء بنات في دائرة المحيطين بها والمقربين، ويمتد الأمر إلى محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وترصد «الوطن» في التقرير التالي مجموعة أسماء بنات متنوعة، تسهل الاختيار.

أسماء بنات من القران

وهناك مجموعة أسماء بنات مذكورة في القرآن الكريم، من بينها: «آلاء» ورد في القرآن الكريم، بمعنى نعم الله تعالى التي لا تعد، ولا تحصى، و«جودي» الجبل الذي استوت عليه باخرة نوح عليه السلام عقب الطوفان، «جنى» ثمر الجنة ورطبها، و«سجود»، و«سدرة» بمعنى شجرة النبق أو ورق الشجرة، و«استبرق» الحرير السميك الممزوج بخيوط من ذهب، و«بنانه» الروضة الخضراء، و«حور» الحور العين وجمال العين الذي يتمثل في شدة بياض وسواد العين، و«دانية» بمعنى القريبة والناعمة الرقيقة.

أسماء بنات إسلامية

وهناك أسماء بنات إسلامية، من بينها «تاليا»، يطلق هذا الاسم على المرأة التي تمتاز بالجمال، كما يطلق على القمر، ويفضل البعض تسمية «تالية» بالتاء المربوطة وتعني تالية القرآن الكريم، و«ريتال»، من ترتيل القرآن الكريم وتجويده، ويقال أيضًا إن الريتال هو كل ما كتب على الكعبة المشرفة، كما يعني الرتل أيضا بياض الأسنان.

أسماء بنات من الجنة

وهنك أسماء بنات ذكرت في القرآن من الجنة، مثل: «فردوس»، وهي أعلى منزلة في الجنة و«سلسبيل»، وصف عين ماؤها عذب في الجنة وصف للشراب الذي يسير في الحلق ببساطة لعذوبته، وهو أيضًا بمعنى للخمر، و«أفنان»، مصدر الخير و«تسنيم» وهي عين ماء في الجنة يسقى منها الله تعالى عباده الصالحين، و«كوثر»، فسرهذا الاسم من قبل البعض بأنه مجرى مائي في الجنة ماؤه أقوى في البياض من الحليب، وطعمه أحلى من العسل.

أسماء بنات عربية

«آمنة».. اسم أم النبي صلي الله عليه وسلم، ويعني المستقرة الجميلة أو الوديعة، خديجة، اسم زوجة النبي، ويعني من ولدت قبل تسعة أشهر، ومريم اسم أم سيدنا عيسى عليه السلام، ويعني نهر الأوجاع والأحزان، وآسية اسم زوجة فرعون ومعناه الطيبة أو الحزينة المتأملة، ومارية اسم زوجة الرسول، ومعناه البيضاء أو البراقة والريح التي تحرك السحب في السماء، وصفية: هو اسم أحد أمهات المؤمنين، وأصله عربي ويعني المختارة أو التي لا يبقى بها أي نقص وخلل، وزينب اسم أكبر ابنة للنبي من السيدة خديجة وأصله مشتق من شجرة زينب وهي شجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة.

أسماء بنات حلوة وخفيفة

وهناك مجموعة أسماء بنات راقية من بينها ألين، ومشتق من معنى يصفها بأنها أكثر سهولة وطواعية ويتميز هذا الاسم بأنه يطلق على الفتيات الجميلات، وآثير يعني المفضل «هو أثيري»، أي الذي أؤثره وأفضله، كما يعني بريق السيف، ويطلق على المرأة ذات المكانة المرموقة، وأوركيد، وهو نوع من أنواع الزهور الغريبة، وتمتاز بجمالها الشديد، وبتول، يفيد معنى الفتاة العذراء، وفي العبرية يطلق على المعابد اليهودية، وتالا، يطلق هذا الاسم على النخل وهو صغير، وجيلان، يعني بالفارسية الصفاء وبالتركية صغيرة الغزالة، وأماليا، اسم يوناني قديم ويطلق على الفتاة التي تكون مرحة، وإنجي، كلمة تركية مشهورة يطلقوها على اللؤلؤ.

اسماء بنات راقية

ومن أسماء البنات الراقية: أحلام جمع حلم وهو ما يراه المرء في نومه، أشرقت والمقصود بها الشروق أي طلعت و أضاءت، إكرام وتعني تقدير المكانة، وإحسان ويعني تقديم المعروف وإعطاء الحسنات، إخلاص وهو يعني الصدق والوفاء والصفاء، إيمان يعني التصديق الكامل، وأنعام تعني الإحسان، وآيات يعني العلامات والدلائل، وحياة ومعناها ينمو أو يقطن، وسندس بمعنى ثياب يلبسها أهل الجنة من الحرير الرقيق أو الديباج، وملك ومعناه المرأة التي تحكم أو من بيده السلطة والحكم، وإسراء بمعنى الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

أسماء بنات كيوت

وهناك أسماء بنات لطيفة وجميلة مثل: جنان وهو جمع جنة، وحنان ويعني العطف والشوق، وحسنات، ومعناه الجميل والمعروف والخير، وخلود ويعني الحياة الخالدة والدوام، وتسنيم وهو اسم عين ماء يوجد في الجنة، وسلوى ويعني ما يشغل الإنسان وينسيه الأحزان، وصباح ويعني الغلام الجميل، وهو اسم يعني الصخر الجامد الصلد، وليل ولؤلؤ بمعني البريق والصفاء، ومودة وهو يعني المحبة والألفة، ونور وهو الإشراق والرجوع إلى الحق، ونداء ويعني رفع الصوت ورغد وهو رفاهية الحياة ونعومتها، ورحمة وهي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وجنات وهي تعني الحديقة، وأنهار اسم لمجرى الماء، وأبرار بمعني الصادقون والمطيعون، وشمائل بمعني الذي يجمع بين الطبع الحسن والخلق.

أسماء بنات حديثة وجميلة

ويوجد الكثير من الأسماء الجميلة والحديثة مثل: لينا، لليان، لارا، لاما، كنزى، هميس، لميس، عاشقة، رواء، وعد، رهف هنا، شذى، دارين، لامار، مايدة، لجين، لوجين، لوجينا، سيليا، سيرين، نورسين، نماء، جومانه، جاده، جينا، ميرال، ميريهان، ميريام، أيتن، سامندا، رينيه، أمندا، ريماز، رؤى، هانيا، شيراز، مرام، بسنت، بوسى، فرحه، فرح، ريما، ياسمينا، ريتاج، ديباج، دايالا، داوديا، أفنان، ماسه، ورد شان، جلسان، ماهينار، لورا، جوهرة، كلاارا، نيروز، كنوز، همسة.

ضوابط اختيار الأسماء

ومؤخراً أعلنت دار الإفتاء ضوابط لاختيار اسماء بنات منها: أن يكون الاسم حَسَنًا، ولا يشمل تزكيةٌ للنفس، وألا يوحي بالكبر والعَظَمة، وألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، والبعد عن التسمية بأسماء نهى الشرع عنها، كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.