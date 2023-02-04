رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

سقوط 4 مصابين في مشاجرة بقرية الشمامة بمطروح.. الأسماء والحالة الصحية

كتب:

محمد بخات
08:34 م | السبت 04 فبراير 2023
نقل مصابين بسيارة إسعاف

نقل مصابين بسيارة إسعاف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقه في الجسم، إثر وقوع مشاجرة في قريه الشمامة بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين 

واستقبلت، اليوم، مستشفى العلمين النموذجي مصابين قادمين من قرية الشمامة بسبب ادعاء مشاجرة، وننشر أسماء وحالات جميع المصابين، وهم: رمضان عبدالنبي، خليل 50 سنة، من البحيرة  مصاب باشتباه كسر بالزارع والساق اليمنى، وما بعد الارتجاج، وعبدالنبي خليل عبدالواحد 40 سنة من البحيرة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح رضي بالرأس، وفرحانه عبدالقادر صالح 27 سنة من البحيرة، مصابة بجرح رضي بفروه الرأس و محمد السيد خليل 35 سنة من البحيرة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، ايوه كسب فريق الانتشار السريع من أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، من جهودهم تقديم الخدمات الطبيه اللازمة، وإجراء الأشعة اللازمة، وعمل التحاليل الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطه تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع المشاجرة بقريه الشمامة وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع المشاجرة، والكشف عن ملابساتها رفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

اقرأ المزيد:

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مقتل شاب في مشاجرة بمحافظة البحر الأحمر

إصابة «عجلاتي» في مشاجرة مع نقاش وسائق لاتهامهما بسرقة توكتوك بالجيزة

القبض على طرفي مشاجرة في الدقهلية بسبب خلافات الميراث
بقلم محمد بخات