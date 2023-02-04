سقوط 4 مصابين في مشاجرة بقرية الشمامة بمطروح.. الأسماء والحالة الصحية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقه في الجسم، إثر وقوع مشاجرة في قريه الشمامة بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت، اليوم، مستشفى العلمين النموذجي مصابين قادمين من قرية الشمامة بسبب ادعاء مشاجرة، وننشر أسماء وحالات جميع المصابين، وهم: رمضان عبدالنبي، خليل 50 سنة، من البحيرة مصاب باشتباه كسر بالزارع والساق اليمنى، وما بعد الارتجاج، وعبدالنبي خليل عبدالواحد 40 سنة من البحيرة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح رضي بالرأس، وفرحانه عبدالقادر صالح 27 سنة من البحيرة، مصابة بجرح رضي بفروه الرأس و محمد السيد خليل 35 سنة من البحيرة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، ايوه كسب فريق الانتشار السريع من أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، من جهودهم تقديم الخدمات الطبيه اللازمة، وإجراء الأشعة اللازمة، وعمل التحاليل الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطه تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع المشاجرة بقريه الشمامة وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع المشاجرة، والكشف عن ملابساتها رفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.