تزامنا مع قرب صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 لأكثر من 5 ملايين أسرة، الأربعاء المقبل، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال الخط الساخن 19680.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، متاح عبر الموقع الإلكتروني، كما يلي.

- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة من أيقونة البرامج والمبادرات.

- اختيار الاستعلام عن نتيجتك.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما لمعرفة النتيجة.

- تظهر البيانات التالية للمستعلم «نوع وحالة بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، كما يظهر حالة البطاقة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- حال القبول يمكن للمستفيد معرفة ذلك، وحال الرفض يتم توضيح السبب على الفور.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه يمكن تقديم شكاوى والتظلم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 19680.