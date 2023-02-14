«التعليم» لقصواء الخلالي: كل معلم يحصل على أجره بعد انتهاء حصته بمجموعات الدعم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الخطوات التنفيذية لمجموعات الدعم بدأت في الفصل الدراسي الثاني، وبدأت بكل المحافظات أمس على مستويات المديريات، موضحًا: «بالنسبة لصفوف النقل ستكون في المدارس نفسها، أما بالنسبة للشهادات العامة ستكون في 3 إلى 5 مدارس على مستوى كل إدارة تعليمية، وجرى تعليمها».

استيعاب الطلاب

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ القاعات مجهزة لاستقبال مجموعات الدعم من أجل استيعاب الطلاب الذين يحصلون على الحصص الدراسية، مشيرًا إلى أنّ كل معلم يحصل على التكلفة الخاصة بالحصة بمجرد الانتهاء منها فورا، وتم تحديد الحد الأدنى 20 جنيهاً و80 جنيهاً كحد أقصى للشهادات بالمدارس الحكومية، ومن 20 جنيها إلى 50 جنيها بالنسبة لصفوف النقل.

المدارس المتميزة

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «بالنسبة للمدارس المتميزة لغات والمدارس الخاصة، فإنها تبدأ من 30 إلى 100 جنيه بالنسبة للشهادات، ومن 30 إلى 60 جنيها لصفوف النقل».