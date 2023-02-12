السفير الفلسطيني بالقاهرة لـ قصواء الخلالي: مؤتمر القدس تاريخي في ملف الصراع مع إسرائيل

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن مؤتمر القدس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يعتبر مؤتمراً تاريخيا في تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أنه تُوّج بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رفض أي تغيير للوضع التاريخي

وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المؤتمر شهد مداخلات وكلمات مهمة، ركزت على العديد من الجوانب السياسية والقانونية، وكان هناك إجماع بين القادة والوزراء بأن أي تغيير في الواقع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة سيزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.

دعوات ورسائل واضحة

وأفاد السفير الفلسطيني بالقاهرة، بأن هناك دعوات ورسائل واضحة سواء في يوم المؤتمر أو في التحركات السابقة، بضرورة وقف كل الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الإجرامية والممارسات العنصرية والخطوات أحادية الجانب غير القانونية، لتهيئة المناخ في المنطقة لإطلاق عملية سياسية جادة في إطار مؤتمر دولي تحت رعاية الرباعية الدولية وفق للمرجعيات الدولية ورؤية حل الدولتين.