رئيس تحرير «الخليج» الإماراتية لـ قصواء الخلالي: مصر استطاعت الارتقاء في أدائها على كل المستويات

قال الكاتب الصحفي رائد برقاوي، رئيس تحرير صحيفة الخليج الإماراتية، إن القمة العالمية للحكومات في أبوظبي بدأت عمليا اليوم، وسيتم افتتاحها رسميا غدا.

وأضاف «برقاوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون ضيف شرف القمة هذا العام، وسيلقي كلمة في الحدث، وسيطلع الحضور ما في جعبة الحكومة المصرية التي استطاعت على مدار السنوات العشر الماضية أن ترتقي أداءها على كل المستويات.

قمة الحكومات بدأت منذ 10 سنوات

وأشار إلى أن قمة الحكومات بدأت منذ 10 سنوات، وهي عبارة عن تجمع يضم قيادات العمل الحكومي، ليس فقط على مستوى الدول العربية، لكن على الصعيد العالمي.

250 وزيرا ومئات الوفود

وأفاد بأن قيادات العمل تجتمع مع القطاع الخاص وأصحاب الفكر والتقنية في العالم، والإمارات تشهد وصول قرابة العشرين رئيس دولة و250 وزيرا ومئات الوفود والشخصيات التي تعمل في مختلف القطاعات سواء الحكومي والإدارات والقطاع الخاص، فأغنى رجل في العالم إيلون ماسك سيلتقي بالمشاركين في القمة ويوجد أسماء كثيرة أخرى.