رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023.. تبادل المشاعر الرقيقة يهزم قسوة الواقع

فى ظل الاحتفال بـ«الفلانتين» يبادر الكثير من الأزواج إلى تهنئة شريك الحياة رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023 الغرامية بكتابة منشورات «بوستات» الحب على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها الأكثر شهرة بين الناس، ودليلاً علي إظهار الحب، حيث تحمل كلمات التهنئة بعيد الحب تأثير وتدخل البهجة والسرور على قلب متلقيها.

رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023

بجانب شراء الهدايا والدباديب يبحث المحبين عن أجمل الرسائل والعبارات للتعبير عن حبهم مودتهم للطرف الآخر، والكلمات إذا أحسن اختيارها تكون أشد تأثيرًا من الهديا، لذا تستعرض «الوطن» باقة من رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023، من بينها:-

أحببت أيامي معك فقد كانت الأجمل على الإطلاق.

تمنيت أن أكون معك طول العمر، وأن تكون حياتنا مليئة بسعادة لا تضاهيها مثيل.

أتمنى أن تكون سعيدًا كما جعلت حياتي باسمة مطمئنة.

أحببتك حتى الوله، وكنت ولا زالت أهم شخص في حياتي.

أحببت كل لحظاتي معك، فقد كان مشواري الأجمل على الإطلاق، رغم الصعوبات.

أمات الحب عشاقا وحبك أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

وما الحب إلا رسالة عظيمة لهذا أحبك وأعشقك.

لم أعرف أبدا معنى الحب الحقيقي إلى أن التقينا.

عيد حب وأنت دايما معايا.

أنت أفضل ما لدى في الحياة، فقط كن سعيدًا لأجلي.

وقعت في غرامك ومنذ تلك اللحظة أحيا سعيدًا وإن كان هناك العديد من المنغصات حولي.

رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023 من وقع كلمات الأغاني

ومن أجمل رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023 في الفلانتين، كلمات أغنية «هي» لشاعر الرومانسية والإحساس المطرب كاظم الساهر والتي تغني بها: ومن أجمل عبارات تهنئة عيد الحب فيها:

هي الروح والوجدان هي الريشة والألوان إلا حبيبة عمري

هي ..اختياري النار ناري، بيها أذوب سهروني .. عذبوني وما أتوب يوم لو غابت عليّ هروحي تصرخ وين هي ؟؟ ألف صياد بطريقي خوفي لا أتضيع من أيديّه.

رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023.. كلمات أغنية عيد العشاق أروعها

وكلمات أغنية عيد العشاق التي تعتبر من أروع رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023.

هذه فاتنتي تلبس فستانٍ من الورد ربيعيا، وتوصيني أن أمسكها من يدها كي لا أضيع، وهي تدري أنني من يوم ميلادي ببحر الحب ضائع، وهي تدري أنني أعشقها من رأسها حتى الأصابع، مبحرٍ في زمن الحب ولا أدري أين لأين، مبحرٍ فيكي ولا أدري ولا أدري لأين.

الجمل القريبة للقلب من أجمل رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023

من أجمل رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023، الجمل السهلة الخفيفة القريبة للقلب، لا سيما التي تحمل في طياتها ذكريات وخيال، مثل:

الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر

الحب منقوش على ريش العصافير، وحبات المطر لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلًا ترمى بخمسين حجر.

ذات العينين السوداوين ذات العينين الصاحيتين الممطرتين لا أطلب أبدًا من ربي إلا شيئين أن يحفظ هاتين العينين ويزيد بأيامي يومين كي أكتب شعرًا في هاتين الؤلؤتين.

أشكوك للسماء أن تختصري جميع ما في الكون من نساء، عدي على أصابع اليدين، ما يأتي فأولًا: حبيبتي أنت وثانيًا: حبيبتي أنت وثالثًا: حبيبتي أنت ورابعًا وخامسًا وسادسًا وسابعًا وثامنًا وتاسعًا وعاشرًا.. حبيبتي أنت.

تبادل المشاعر الرقيقة والعواطف في رسائل عيد الحب للمتزوجين

وتبادل المشاعر الرقيقة والعواطف سواء عن طريق رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023، أو الهدايا والكلم المعسول والمشاركة في الاهتمامات، يهزم قسوه العقل والواقع ويجدد الحميمية وتحافظ علي استمراريتها، وفقًا لاستشاري العلاقات الزوجية الدكتور مدحت عبد الهادي.

وأوضح «عبد الهادي» أن المعني الحقيقي للحب الذي يجب أن نتعلمه ونطبقه، هو أن تجد نفسك مع من يفهمها ويشعر بها دون كلام، والشخصية البسيطة التي تضحك معك بسهوله وليس من يقف لك بالمرصاد، وأن تكون مع هذا الشخص بحريتك تتصرف بتلقائية مطمئنًا لعدم انتقاده لك، ويكون همه ستر عيبك، ومن علامات الوقوع في الحب تصرف الشخص ببساطة وبطبيعته مع من حوله، وشعوره بأن مخاوفه قلت، وإدراكه لما يفعله، لافتًا إلى أن الحب مثل الكائن الحي يحتاج يتغذى ويعيش ويكبر.