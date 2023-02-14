أسعار الذهب اليوم في مصر بمناسبة عيد الحب.. علشان لو هتشتري هدية

يهتم الكثير من الراغبين في شراء هدايا لشريك حياتهم اليوم بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر بمناسبة عيد الحب، رغبة من الأزواج في إسعاد زوجاتهم، إذ تفضل النساء ارتداء الذهب للتزين به، كما يهتم بمتابعة أسعاره المخطوبين أو المقبلين على الزواج أيضا.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمناسبة عيد الحب

وتباينت أسعار الذهب اليوم في مصر بمناسبة عيد الحب في محلات الصاغة، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات نحو 1943 جنيهًا للبيع و1954 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مصر ليسجل 1700 جنيه للبيع، و1710 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم ليسجل 1457 جنيهًا للبيع، و1466 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 13.600 جنيه للبيع، بينما جاء ليسجل 13.680 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.942.857 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.954.286 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر بمناسبة عيد الحب في سوق المال سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1,373 جنيه، مقابل 44.86 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,602 جنيه، مقابل 52.34 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,830 جنيه، مقابل 59.82 دولار.