مصممة ديكور تنصح بإعادة تدوير الأشياء وتقديمها هدية في عيد الحب

نصحت مصممة الديكور مها أبوسليمان، بإعادة تدوير الأشياء الموجودة في المنزل لتقديمها هدية في عيد الحب، ضاربة المثل بأي صندوق موجود في المنزل، ووضع ورق هدايا عليه وتغطيته بأقل التكليف الممكنة، واستخدام قلوب وأشياء شبيهة لذلك وبعض الإكسسوارات الموجودة في المكتبة.

الهدايا العملية أفضل بكثير

وأوضحت خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه يمكن وضع ورد داخل الصندوق ناصحة بوضع أشياء تٌستخدم مثل عبوات الشاي والشوكولاتة والفواكه، مشيرة إلى أنه يمكن وضع أشياء للاستخدام داخل صندوق الهدايا موضحة أن الهدايا العملية أفضل بكثير.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.