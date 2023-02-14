مصرع شاب وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق سيدي براني الساحلي بمطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة على طريق براني الساحلي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين والجثة إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث سيدي براني

واستقبل مستشفى سيدي براني التخصصي، مساء اليوم، ضحايا حادث طريق سيدي براني الساحلي، وهم: صلاح ناجي صقر، 24 عاما، من براني، وصل المستشفى جثة هامدة، وسلطان دياب شاهين، 20 عاما، من براني، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وهاني رفعت فضل، 52 عاما، من كفر الشيخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد الأيسر، ومشرف سعد يونس، 49 عاما، من كفر الشيخ، مصاب بكسر بالساعد الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى استكمال العلاج لهم وإجراء الأشعة وعمل الفحوصات الطبية حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطه تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيدي براني إلى موقع حادث الطريق الساحلي، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعه، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.