8 أعمال لـ زكي رستم ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.. أبرزها «نهر الحب»

51 عامًا مرت على ذكرى وفاة الفنان زكي رستم، الذي رحل عن الحياة في مثل هذا اليوم 15 فبراير عام 1972، تاركًا وراءه نحو 60 فيلمًا سينمائيًا والعديد من الشخصيات والأدوار التي تميز بها وترك من خلالها بصمته الخاصة، خصوصًا ما يتعلق بالشر وتدبير المؤامرات ومواجهة أصحاب النفوس الطيبة بدرجة كبيرة من الإبداع والإتقان.

ذكرى وفاة زكي رستم

بدأ زكي رستم مشواره الفني مع بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها «الخرساء، ملاك وشيطان، نهر الحب، الهاربة، لن أبكي أبدًا، قلبي على ولدي، النمر، بنت الأكابر، أنا وبناتي، معلش يا زهر، خاتم سليمان، لحن السعادة، بقايا عذراء».

رصيده السينمائي نحو 60 فيلما

وتم اختيار 8 أفلام شارك فيهم الفنان، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرض «الوطن» أبرزها في ذكرى وفاته الـ51 من خلال السطور التالية:

فيلم العزيمة

عام 1939 شارك في فيلم العزيمة أمام فاطمة رشدي، حسين صدقي، عباس فارس، أنور وجدي، سيناريو وحوار بديع خيري، إخراج كمال سليم.

السوق السوداء

عام 1945 شارك في فيلم السوق السوداء، بطولة عماد حمدي، عقيلة راتب، عبدالفتاح القصري، محمد كمال المصري شرفنطح، تأليف وإخراج كامل التلمساني.

النائب العام

عام 1946 شارك زكي رستم، في فيلم النائب العام بطولة مديحة يسري، سراج منير، عباس فارس، حسين رياض، تأليف أحمد شكري، إخراج أحمد كامل مرسي.

صراع في الوادي

عام 1954 شارك في فيلم صراع في الوادي، أمام فاتن حمامة، عمر الشريف، فريد شوقي، عبدالوارث عسر، سيناريو وحوار حلمي حليم وعلي الزرقاني، إخراج يوسف شاهين.

أين عمري

عام 1956 شارك في فيلم أين عمري؟، أمام ماجدة، يحيى شاهين، أمينة رزق، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج أحمد ضياء الدين.

فيلم الفتوة

عام 1957 شارك في فيلم الفتوة، بطولة فريد شوقي، تحية كاريوكا، سراج منير، قصة فريد شوقي، سيناريو وحوار محمود صبحي، إخراج صلاح أبو سيف.

امرأة في الطريق

عام 1958 شارك في فيلم امرأة في الطريق، بطولة هدى سلطان، رشدي أباظة، شكري سرحان، سيناريو وحوار عبدالحي أديب ومحمد أبو يوسف، إخراج عزالدين ذو الفقار.

فيلم الحرام

عام 1965 شارك في فيلم الحرام، بطولة فاتن حمامة، عبدالله غيث، حسن البارودي، للأديب يوسف إدريس، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، إخراج هنري بركات.