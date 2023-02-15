معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.2 ريختر ضربت كهرمان مرعش

أعلن معهد الزلازل التركي، عن هزة ارتدادية بقوة 4.2 على مقياس ريختر ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا، حيث أن زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في عدة دول من بينها لبنان والعراق.

تجاوز عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا 41 ألف قتيل

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا 41 ألف قتيل، فيما يواجه مئات آلاف المشرّدين الجوع والبرد، وتحاول السلطات تخفيف آثار الكارثة الإنسانية بعد أكثر من أسبوع على الزلزال.

وأوضحت الحكومة التركية، أنه تم إيواء نحو 1,2 مليون شخص في مساكن للطلاب، ونُصبت أكثر من 203 آلاف خيمة وأجلي 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة.