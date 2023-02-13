ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 37 ألف قتيل

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر ارتفع إلى نحو 37 ألف قتيل، بينهم 31 ألفا و643 في تركيا.

وكان زلزالا عنيفا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، مخلفا آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، وانهيار آلاف الأبنية في البلدين.

3 زلازل تضرب شرق ووسط تركيا اليوم

كما ضرب زلزال آخر بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا، صباح اليوم الاثنين، ووقع على عمق 2 كيلومتر، أعقبه زلزالان آخران بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ضربا وسط تركيا، ظهر اليوم الاثنين، ووقعا بقارق 10 دقائق.