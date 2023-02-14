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عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 41 ألف قتيل

كتب:

أسماء العيسوي
08:26 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر ارتفع إلى نحو 41 ألف قتيل، بينهم 35 ألفا و418 في تركيا. 

وكان زلزال عنيف، قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، الأسبوع الماضي، مخلفا عشرات آلاف القتلى والجرحى والمشردين، وألحق أضرارا جسيمة في البلدين.

21 هزة ارتدادية تضرب تركيا صباح اليوم 

كما ضربت 21 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3 و3.9 درجة على مقياس ريختر، مناطق وسط وشرق وغرب تركيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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بقلم أسماء العيسوي