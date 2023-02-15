«الصحة» تكشف عقوبة تزوير الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عقوبة تزوير الشهادات الصحية الخاصة بالمقبلين على الزواج، لافتا إلى أن العقوبة تقع على من قام بالتزوير، فضلا عن عقوبة صاحب الشهادة الصحية، مشيرا الى أن التحاليل المقررة لا تتسبب في ضرر لأيٍ من الطرفين.

الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح لـ «الوطن، »، أن الشهادات الصحية الجديدة التي سيتم إصدارها ممكينة ولن يتم تزويرها بأي شكل من الأشكال، ولحين صدور الشهادات الصحية الجديدة، يظل العمل قائما بالشهادة الصحية القديمة، مشيرا الى أن التحاليل الجديدة التي تضم إضافتها هي «الإيدز ومرض الزهيري وتحليل الفيروس الكبدي بي وسي»، وهي تحاليل سريعة لا تتجاوز مدة إجرائها نصف ساعة في الوحدات الصحية المخصصة لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج والمجهزة بالأجهزة الطبية المخصصة لذلك.

تحليل المقبلين على الزواج 2023

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية لا تتوقف عند إجراء الفحوصات الطبية فقط بل تقدم المشورة، وهناك فريق طبي مدرب لتقديم المشورة للطرفين ورفع مستوى الوعي لديهم بالأمراض التي يمكن أن تنتقل بين الأم والجنين أو خلال العلاقة الجنسية.