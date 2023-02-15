«الصحة» توجه نصائح قبل إجراء فحوصات وتحليل الزواج في مصر 2023

قدم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والتعليمات للمقبلين على الزواج قبل إجراء التحاليل الخاصة بالزواج 2023، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير العدل قام بإجراء تعديلات على بعض أحكام لائحة المأذونين، ومن بينها، أهمية الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين، مشيرا الى أن هذ القرار خطوة صحيحة لحياة آمنه وخالية من الأمراض على الجيل الجديد من الأطفال.

تحليل المقبلين على الزواج 2023

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه على الزوجين قبل إجراء تحليل الزواج 2023، لابد وأن يكون القرار مبني على الوعي والإدراك التام، بالإضافة الى معرفة أهمية الحياة الصحية، ومعرفة أيضا أن الأمراض الوراثية هي عبء مادي على الزوج وعلى الدولة معا، مؤكدا أنه يمكن تفادي نقل الأمراض الوراثية الى الأطفال في حال الكشف المكبر ومعرفتها في البداية وأن نسب علاج أي مرض تكون كبيرة في حال اكتشافها في البداية: «أي وقت مبكر جدا هيساعد في العلاج».

فحوصات المقبلين على الزواج 2023

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المقصود من الفحص الطبي للمقبلين على الزواج هو أن يكون المقبل على حياة جديدة على علم تام بحالته الصحية وتأثير تلك الحالة على حياته المستقبلية المشتركة، لافتا الى أنه في حال «لا قدر الله» إصابة أحد الطرفين بأي مرض يتم توجيه إلى المستشفى المتخصص والسعي للعلاج بشكل مبكر، وعلى الطرفين عدم التخوف، كافة التحاليل هي طبيعة ولا يوجد ضرر واقع على أي من الطرفين.