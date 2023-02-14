«الصحة»: شهادة المقبلين على الزواج الجديدة شرط أساسي.. ولا يمكن تزويرها

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أسعار تحاليل المقبلين على الزواج 2023 رمزية، وهي مهمة للغاية للاطمئنان على صحة الطرفين، والتأكد من خلوهما من أى أمراض يمكن أن تنتقل الى الأطفال.

واشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج، شرط لإتمام عملية الزواج بين الطرفين، مؤكدا أنها مميكنة ولا يمكن تزويرها.

أسعار تحاليل المقبلين على الزواج 2023

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أسعار تحاليل المقبلين على الزواج بدأ العمل بها في الوحدات الصحية، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لافتا الى أن كل الوحدات الصحية مجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المختلفة المقررة من الإيدز وسكر العشوائي و قياس نسبة الهيموجلبين، وصورة الدم، ومرض الزهيري وغيرها من الأمراض المختلفة.

تحاليل المقبلين على الزواج 2023

وأضاف أن المباردة الرئاسية أيام قليلة وتنطلق، وتم تزويد الوحدات الصحية بالمعدات الطبية والمسلتزمات المطلوبة لإجراء الفحوصات، والعمل بالشهادات الصحية الجديدة، سيكون بعد توافرها، وهي مميكنة ولا يمكن تزويرها، وحتى الان المعمول بيه هو الشهادة القديمة.

وطلب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، من الطرفين المقبلين على الزواج، ضرورة إجراء التحاليل المطلوبة، والمبادرة بها مشورة وإعداد الطرفين للمرحلة الجديدة وهي الزواج، ومعرفتهم بالأمراض التي يمكن أن تنتقل، وكيفية تفادي الوقوع في خطر الإصابة بها.