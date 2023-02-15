مسئولون أمريكيون يرجحون احتمالية دول المنطاد الصيني للمجال الجوي بالخطأ

رجح مسئولون أمريكيون أن يكون منطاد التجسس الصيني، انحرف عن مساره بسبب الرياح القوية عندما دخل المجال الجوي الأمريكي، وذلك قبيل تعقبه من قِبل السلطات الأمريكية، وذلك بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

المنطاد أقلع من هاينان الصينية

وتابعت الصحيفة البريطانية أن من بين الأجسام الطائرة الأربعة التي أسقطتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، نُسب الأول فقط إلى الصين، حيث أقلع المنطاد من جزيرة هاينان الصينية، قبل أن يسير على مسار بدا وكأنه يمر فوق جزيرة جوام الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن المسار بدا بعد ذلك غير متوقع نحو الشمال.

إسقاط 3 أجسام

وقال البيت الأبيض إن ثلاثة أجسام أُسقطت بعد منطاد التجسس الصيني وقد تكون غير خطيرة، ونتيجة لذلك، حاول المحللون استكشاف ما إذا كانت الصين تعتزم دخول المجال الجوي للولايات المتحدة بطرق مختلفة، ولا يزال المسؤولون الأمريكيون مصرين على أن الغرض من المنطاد كان المراقبة.

المنطاد قد يكون قد انحرف عن مساره

لكن احتمال أن المنطاد قد يكون انحرف عن مساره، ظهر بعد أن قال البيت الأبيض أمس إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الأجسام الثلاثة الأخيرة التي تم اكتشافها كانت حميدة وليست جزءا من برنامج تجسس صيني أوسع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن السلطات الأمريكية لم ترَ أي إشارة أو أي شيء يشير على وجه التحديد إلى فكرة أن هذه الأجسام الثلاثة كانت جزءًا من برنامج مناطيد التجسس الصيني أو أنها كانت جزءا من عمل الاستخبارات الخارجية.

وتسبب حادث المنطاد الصيني في تدهور العلاقات الهشة بين الصين والولايات المتحدة ودفع إلى إعادة تقييم عاجلة للأمن والمراقبة من قبل حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان، حيث أعلنت وزارة الدفاع في طوكيو أمس أن تحليلًا جديدًا للأجسام الجوية المجهولة التي حلقت فوق المجال الجوي الياباني في السنوات الأخيرة يشير بقوة إلى أنها كانت بالونات تجسس صينية.