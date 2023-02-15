«الداخلية»: استمرار فعاليات مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر رمضان 2023

أعلنت وزارة الداخلية، استمرار المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رئيس الجمهورية، حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، وذلك بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

المرحة الثالثة والعشرين من «كلنا واحد»

ووفق بيان وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فإنه جرى التنسيق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه سيتم الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارا لجهود أجهزتها في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.