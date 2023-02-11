أماكن مبادرة «كلنا واحد» لشراء السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ60%

على مدار الشهور القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية على توفير المنافذ لعرض السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق والمحال التجارية، وذلك عبر أكثر هذه مبادرة، منها «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية بتخفيضات تصل إلى 60%.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، أعلنت وزارة الداخلية استمرار مبادرة «كلنا واحد» في جميع المعارض والمنافذ بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية شهر رمضان 2023، فضلا عن إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع الغذائية المعمرة، والتي تستهدف المناطق الأكثر احتياجا في جميع المخافظات. ويرصد هذا التقرير أماكن المعارض الأساسية للمبادرة في القاهرة والجيزة، وفق موقع وزارة الداخلية، وجاءت كالتالي:

أماكن معارض «أهلا رمضان» الأساسية في القاهرة والجيزة

- فرع رمسيس.. يوجد معرض «أهلا رمضان» في ميدان رمسيس، وتحديدا في الجهة المواجهة لمسجد الفتح.

- فرع جسر السويس.. كما وفرت وزارة الداخلية فرع للمبادرة في جسر السويس في قطعة الأرض الفناء الملاصقة لنادي النخيل، على شارع جسر السويس بدائرة قسم شرطة أول السلام.

- فرع فيصل.. يتواجد فرع للمبادرة أيضا في قطعة الأرض الفضاء الكائنة بجوار محطة الغاز بميدان الطوابق شارع فيصل الهرم.

- فرع الدقي.. وفرت الوزارة أيضا معرضا للمبادرة في منطقة الدقي بالأرض الفضاء الكائنة بتقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي.

1051 فرعا و4 شوادر

ووفرت مبادرة «كلنا واحد» الكثير من السلاسل والقوافل المشاركة بالمبادرة في المرحلة الثالثة والعشرين، إذ يصل عدد السلاسل بها إلى 34 سلسلة، فيما يصل عدد الفروع إلى 1051 فرعا، فيما يصل عدد الشوادر إلى 4 شوادر رئيسية في القاهرة والجيزة، ويصل عدد القوافل بها إلى 5، منها قافلتان بالقاهرة وقافلتان بالجيزة، وقافلة واحدة بالقليوبية، بإجمالي 3 سيارات بكل قافلة، توفر سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.