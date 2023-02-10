«الداخلية»: مبادرة «كلنا واحد» تطرح لحوما بأسعار مخفضة في المدن الجديدة

قامت وزارة الداخلية بطرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة، وذلك استمراراً للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الحضارية الجديدة .

طرح كميات من اللحوم

فقد قامت وزارة الداخلية بطرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة بأحياء ( المحروسة "1" ، المحروسة "2" ، "معاً"، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.