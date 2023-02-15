عاجل.. رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها للتهدئة في فلسطين وإعادة الإعمار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي أشار في مستهله إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع، حيث تناول مخرجات مؤتمر القدس رفيع المستوى الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، وعاهل الأردن، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة، لافتاً إلى أن الرئيس أكد أمام المؤتمر موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

كما أشاد رئيس الوزراء بنتائج مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كضيف شرف، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي، وشهدت المشاركة الأكبر لمصر على مدار نسخ القمة.

وأكد مدبولي أن هذه المشاركة ناجحة بكل المقاييس، مشيراً إلى الرسائل المهمة التي طرحها الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة، وتضمنت عرض السياق الذي تعيشه مصر لإدراك حجم الإنجاز الذي يتحقق برغم التحديات، إلى جانب شرح أهم استراتيجيات وأولويات الدولة المصرية، على المستويين الاقتصادي والتنموي، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالبلدان العربية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح الرئيس للدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، وكذا افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، حيث توجه مدبولي بالشكر والتقدير إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مثمناً الدور الفاعل الذي يقوم به لتوفير وضخ العديد من المنتجات والسلع، بما يسهم في سد الفجوات وتلبية احتياجات المواطنين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من الأنشطة التي قام بها خلال هذا الأسبوع، حيث أشار إلى نتائج جولته بعدد من المشروعات بمدينة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أنها شملت 3 مشروعات ضخمة في القطاع الصناعي، ومشروعا عقاريا مهما، يتم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً دعم الدولة للقطاع الخاص والحرص على إطلاق طاقاته في العديد من مجالات الاقتصاد المصري.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جانباً من جولته بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وخاصة تفقد مشروعات التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج، لافتاً إلى أن الدولة وضعت خطة لتطوير الشركة، بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للقطن المصري من خلال تطوير مراحل الانتاج المختلفة، وصولاً الى المنتج النهائي، مجدداً التأكيد على ضرورة أن يكون العمل في المصانع التي يتم تطويرها في هذا القطاع وفق منظومة ادارة وتشغيل وتسويق مختلفة تتم الاستعانة فيها بالقطاع الخاص، الذى يتميز فى ذلك.