مدبولي: الدولة سددت 21 مليار جنيه لحل مشكلة الغزل والنسيج في المحلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة حين تختار قطاعا لتطويره، يكون الاختيار بناء على رؤية محددة للاقتصاد، لتحقيق المكاسب ووقف نزيف الخسائر، مثل قطاعات أخرى كالحديد والصلب والقومية للأسمنت، خاصة مع وجود بدائل من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ الدولة دخلت قطاعا كبيرا مثل الغزل والنسيج لتطويره بقوة، حيث يحتاج إلى 30 مليار جنيه، لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها.

وأكد مدبولي خلال جولته بمحافظة الغربية، أنّ الدولة ستسوى مديونيات بـ21 مليار جنيه لقطاع الغزل والنسيج، من إجمالي 51 مليار جنيه، لحل مشكلة لا تُسأل عنها، متابعا أنّ الحكومة مسؤولة عن رؤية إصلاح وتغيير.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الحل الأسهل هو ترك المشكلات وإنشاء مشروع جديد، لكن الحكومة اختارت الحل الصعب، وهو تطوير القطاع المهم في المحلة الكبرى والقضاء على تعقيداته.

وطالب مدبولي، القطاع الخاص، بمساعدة الحكومة في الإدارة والتسويق والعمل، لافتا إلى أنّ هناك حجما كبيرا من الاستثمارات متاحا أمام القطاع الخاص.