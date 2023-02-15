يهتم عشاق كرة القدم الأجنبية والدوريات العالمية، بالمباريات في الدوريات المختلفة، ويبحث عشان الفريق الملكي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، لمشاهدتها وتشجيع فريقهم.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الإسباني في الجولة الـ21.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والتشي في الدوري الإسباني

ويتلقي ريال مدريد فريق إلتشي الليلة على ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل الملكي، في الجولة 21 من الدوري الإسباني، ولا بديل للملكي عن الفوز للتقدم في ترتيب الدوري والاقتراب من فريق برشلونة الذي يحتل صدارة «الليجا».

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس، الناقلة الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذاعتها للمباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، ويعلق على مجريات اللقاء يوسف سيف.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي

وستنطلق مباراة ريال مدريد وإلتشي الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة «11 مساءً بتوقيت السعودية، 12 ليلا بتوقيت الإمارات».

تردد beIN Sports HD 1

التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6