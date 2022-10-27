موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني.. اعرف القنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني 2022-2023، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ويستعد نادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة نادي جيرونا بقيادة المدرب الإسباني ميغيل سانشيز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني

وتذاع مباراة الجولة الثانية عشرة بين ريال مدريد وجيرونا، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط لنقل مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل صدراة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة استطاع الفوز في 10 منها، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتلق أي هزائم حتى الآن.

ترتيب نادي جيرونا بالدوري الإسباني

ويحتل نادي جيرونا المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإسباني 2022 -2023، بعدما لعب 11 مباراة، فاز في اثنتين وتعادل في 3 وخسر 6.

ويسعى نادي ريال مدريد خلال اللقاء إلى مواصلة تحقيق الفوز بمباريات الدوري الإسباني والاستمرار في الصدارة، والفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي بعدما استطاع الفوز به خلال الموسم الماضي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق جيرونا، إلى محاولة خطف الفوز من ريال مدريد وحصد الثلاث نقاط أو تحقيق التعادل على الأقل وحصد نقطة من المباراة، لتحسين ترتيبه في مسابقة جدول الدوري الإسباني، خاصة وأنه ضمن المراكز الثلاث الأخيرة في جدول الدوري.