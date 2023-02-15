«القومي للبحوث» يحصد جائزة «أعلى جهة بحثية» في عدد براءات الاختراع

حصل المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، على جائزة أعلى جهة بحثية في مصر حصولا على براءات الاختراع بمعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، والتي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في حضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء والباحثين والضيوف خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسخته السابعة.

وسلم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجائزة إلي الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز.

مشروعات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة الابتكارات الخضراء

وعرض المركز القومي للبحوث، خلال مشاركته في فعاليات المعرض، عددًا من المشروعات المختلفة، في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الابتكارات الخضراء، الهندسة والتكنولوجيا والصحة والدواء والأدوات الطبية، وذلك من خلال الأذرع الفنية والتقنية بالمركز مثل مكتب رجال الأعمال والمستثمرين والابتكار، حاضنة ريادة الأعمال، مركز بحوث التسويق المتقدمة، مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، مركز الطاقة المتجددة، وأبحاث تقنية النانو، والمواد المتقدمة.

جدير بالذكر أن جامعه الطفل التي انتهت مؤخرا من فعاليتها في المركز القومي للبحوث، شاركت أيضا بمنتجات للأطفال في المعرض.