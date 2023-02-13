قناة الحياة تعرض تقريرا عن تعاون بين بنك الطعام و«القومي للبحوث» لدعم صغار المزارعين

عرض برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «بنك الطعام المصري والمركز القومي للبحوث يوقعان بروتوكول تعاون لدعم صغار المزارعين والتوعية بالتغذية الصحية».

واستكمالا لدوره كمؤسسة تنموية رائدة في مجال العمل الاجتماعي، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، عقد بنك الطعام المصري بروتوكول تعاون مشترك مع المركز القومي للبحوث، وذلك بهدف دعم الأغذية السليمة وتقليل الفائض من الغذاء، وكذلك اتباع الأساليب الحديثة والأبحاث العلمية الخاصة بالزراعة ودعم صغار المزارعين.

تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري

وقال الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: «يشرفنا أن نتعاون مع المركز القومي للبحوث، وأن نحول البحوث في عقول وأوراق العلماء إلى خدمات يمكننا بها من مساعدة الناس على الأرض».

المركز القومي للبحوث

من جهته، قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث: «لدينا في المركز 14 معهدا بحثيا، وبكل خبراء علمائنا سيمكننا تطوير وتحسين الخدمة التي يقدمها بنك الطعام المصري».