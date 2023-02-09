تعاون مشترك بين «القومي للبحوث» وبنك الطعام المصري لتنمية المجتمع

وقّع الدكتور حسين درويش، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، بروتوكول تعاون مشترك في العديد من المجالات المتعلقة بمشروعات الغذاء والطعام المصري، وتحقيق التكامل والتكافؤ بما يسهم في تلبية احتياجات المواطن المصري، بحضور الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، والدكتور حسن معوض، الرئيس الأسبق لمدينة الأبحاث العلمية.

تحسين الجودة للخدمة المقدمة للمواطن المصري

وأكد الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أنّ الهدف من البروتوكول هو تحسين الجودة للخدمة المقدمة للمواطن المصري، بما يسهم في تلبية احتياجاته ومتطلباته، ويوفر المنتج المحلي له بأعلى جودة تتماشي مع توجهات واستراتيجية وأهداف الدولة المصرية، لافتا إلى أنّ دور المركز لا يقتصر على البحث العلمي فقط، بل يرتقي إلى العديد من المجالات، أبرزها خدمة وتنمية المجتمع المصري، وتسخير البحث العلمي في تحقيق متطلباته و أهدافه.

تحقيق كافة المتطلبات

وقال الدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، إنّ المركز القومي للبحوث من الصروح العظيمة في مصر للبحث العلمي، مؤكدا أنّ هناك المئات من الأخبار الجميلة والمتميزة بمختلف المجالات، والهدف من البروتوكول تحقيق المتطلبات والأهداف التي تحقق متطلبات المجتمع المصري بمختلف، والتطبيق الفعلي لأهداف البروتوكول ستبدأ مباشرة من اليوم.

وقال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنّ المعهد يهدف إلى ربط الابحاث المختلفة بجميع المجالات، مضيفا أنّه التعاون مع بنك الطعام شيء إيجابي ويهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المصري.

وعلي هامش توقيع البروتوكول، جري الاستماع ومشاهدة فيديو تسجيلي عن المركز القومي للبحوث، والخدمات التي يقدمها للمواطنين بمختلف المجالات العلمية والبحثية، وفي النهاية أهدي الدكتور حسين درويش، رئيس المعهد درع المركز تكريما للدكتور محسن سرحان، رئيس مؤسسة بنك الطعام المصري.