«القومي للتغذية»: تناول الطفل للسكريات يسد شهيته عن تناول الطعام المفيد

قالت الدكتورة دعاء حامد، أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن التأثيرات السلبية الناتجة عن حلوى «غزل البنات»، انتشرت مع ظهور المواد الملونة والمواد الحافظة، مشيرة إلى أن هذه الحلوى عبارة سكر وذلك يعني مد الجسم بطاقة دون أي مواد مُغذية ومفيدة، كما أنها تسبب تسوس الأسنان لدى الأطفال والسمنة كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

أضرار تناول السكريات بكثرة

وأضافت «حامد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن إقبال الطفل على المواد التي يرتفع بها نسب السكر تقلل من إقباله على المواد المفيدة الأخرى، ويرجع ذلك بسبب وجود جزء يمده بالطاقة ويسد شهية الطفل عن الطعام المفيد كالخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، موضحة أن تناول السكر بكثرة يؤدي إلى زيادة الحركة والتشتت فضلا عن عدم التركيز، وبالتالي يؤثر على القدرات الذهنية لدى الأطفال.

ترشيد تناول السكريات

وأشارت أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إلى أنه يجب ترشيد تناول المواد التي تحتوي على نسب كبيرة من السكر، فلا يجب تناولها يوميًا، مؤكدة ضرورة الحصول على نسب السكريات المتوازنة يوميًا من الطعام المفيد وليس الحلوى التي تحتوي على المواد الملونة مثل غزل البنات، موضحة أن المواد الملونة مرتبطة بتكوين بعض الأورام والسرطانات.