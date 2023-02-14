فوز الطفل بلال مجدي ببطولة الإسكندرية لـ«الووشو كونغ فو» وضمه للمنتخب الوطني

تُوِّج بلال مجدي سمير ببطولة الإسكندرية للووشو كونغ فو تحت 12 سنة والمؤهلة لبطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق والمقامة في مجمع صالات استاد القاهرة الدولى وتم ضمه إلى صفوف المنتخب الوطني.

موهبة بلال مجدي

وبلال طالب بالصف السادس بمدرسة شباب المستقبل الابتدائية بالعجمى بمحافظة الإسكندرية وجرى تكريم الطالب من مدير عام الإدارة التعليمية تشجيعاً لموهبته وتفوقه الرياضي.

ملتزم ومتفوق دراسياً

وقال شهاب الدين أحمد بغدادى مدرب اللاعب بلال مجدى لـ«الوطن»، إنه لاعب ملتزم بمواعيد التدريبات وفى نفس الوقت متفوق دراسياً ولديه طموح كبير فى أن يصبح بطل الجمهورية ليمثل مصر فى البطولات العالمية ويرفع علمها فى بطولات العالم المختلفة.

وأضاف بغدادى أن حماس اللاعب ورغبته فى الفوز بالبطولات دافع له دائما لتحقيق المزيد من الانتصارات فى مبارياته، وخاصة أن الوشو كونغ فو تحتاج إلى تركيز كبير فى التدريبات والمباريات، كما أنها تحتاج إلى ليونة وسرعة فى الأداء وبلال يمتلك تلك المقومات.

منافسة لاعبى الصين

ويضيف اللاعب الصغير بلال مجدى أحببت لعبة الوشو كونغ فو لأنها من الرياضات المميزه وتجعل من يلعبها قوى ولدية تركيز عالى واتدرب مع الكابتن شهاب الذى يشجعنى دائما وبفضل تدريباتة حصلت على المركز أول الإسكندرية والتحقت بالمنتخب الوطني وأتمنى تمثيل مصر عالمياً ورفع علمها وأحلم بمنافسة لاعبى الصين والفوز عليهم وسأواصل تدريباتى لأصل للعالمية فوالداى يشجعانى بإستمرار وخاصة أن الوشو كونغ فو جعلتنى متفوق دراسياً ولن أقصر فى دروسى حتى أكون عند حسن ظن والدي، وأشكر إدارة مدرسة شباب المستقبل المسائية على دعمهم لى وكذالك الدكتور بسيونى محمد المشجع لكل مواهب إدارة العجمى التعليمية.