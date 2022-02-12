استقرار حالة 6 أطفال أصيبوا بتسمم في الصف: السر في «غزل البنات»

أصيب 6 أطفال بحالة تسمم، نتيجة تناولهم حلوى «غزل البنات» ملوثة، اشتروها من بائع بإحدى قرى الصف جنوب محافظة الجيزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وحالتهم الصحية حاليا مستقرة، وجار تكثيف التحريات لتحديد هوية البائع، والقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بنقل 6 أطفال من الصف إلى المستشفى، مصابين بحالة تسمم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، وقوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الأطفال الستة اشتروا حلوى غزل البنات، من بائع متجول بالقرية، وتعرضوا لحالة تسمم نتيجة تناولها، وجرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة حاليا.

أقوال أهالي الأطفال المصابين

واستمع رجال المباحث لأقوال أهالي الأطفال المصابين، وأكدوا إصابة أبنائهم عقب تناولهم حلوى ملوثة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحديد هوية البائع المتهم بالتسبب في حالة التسمم التي أصيب بها الأطفال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.