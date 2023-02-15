كونتكت المالية تعلن نتائج أعمالها للعام المالي 2022

أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (كود البورصة المصرية CNFN.CA)، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج الأعمال المجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 33 و44% على التوالي. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة سنوية 10% ليسجل 511 مليون جنيه خلال عام 2022، بينما ارتفع صافي الربح المعدل بمعدل سنوي 21% إلى 609 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للعام المالي 2022[2]

فعلى صعيد نشاط التمويل، شهدت الشركة نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 61% إلى 3.1 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة سنوية 48% إلى 505 مليون جنيه خلال نفس الفترة بفضل الأداء القوي لقطاعي التمويل والتأمين. وأثمر ذلك عن تحقيق صافي ربح معدل بقيمة 205 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022، بزيادة سنوية 38%.

وخلال عام 2022، شهد نشاط التمويل نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 61% إلى 11.4 مليار جنيه خلال عام 2022، مدعومةً بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل رأس المال العامل وتمويل شاحنات النقل والتمويل العقاري. ونتج عن ذلك ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 33% ليسجل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2022، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة سنوية 9% بفضل نمو إيرادات جميع منتجات القطاع، مما ساهم في الحد من أثر زيادة المخصصات التي سجلتها الشركة للتحوط من ارتفاع المخاطر المحتملة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية. وعلى صعيد قطاع التأمين، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 83% ليبلغ 948 مليون جنيه خلال عام 2022، بينما ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 44% إلى 195 مليون جنيه، مما أثمر عن نمو صافي الأرباح بمعدل سنوي 50% إلى 54 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وقد أثمر الأداء القوي لقطاعي التمويل والتأمين عن ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بمعدل سنوي 34% ليبلغ 1.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بينما ارتفع صافي الربح المعدل2 بنسبة سنوية 21% إلى 609 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، أعربت الإدارة عن اعتزازها بالنتائج المحققة خلال عام 2022، في ضوء ارتفاع مؤشرات النمو ومستويات الربحية لكل من قطاعي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى مضي الإدارة قدمًا في تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها على المدى البعيد.

وأكدت الإدارة أن قدرة الشركة على تحقيق نتائج قوية وسط التحديات الاقتصادية التي شهدها العام الماضي محليًا وعالميًا، ترجع إلى الاستراتيجيات التي تم تنفيذها لتعزيز مرونة الشركة وتزويدها بالقدرات اللازمة لضمان نمو أعمالها.

فقد أثمرت تلك الجهود عن استمرار النمو القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي على الرغم من التحديات التي يشهدها منتج تمويل السيارات نتيجة عدم استقرار الوضع الاقتصادي في السوق المصري.

كما واصلت الشركة جني ثمار جهودها لتعزيز تفاعلها المباشر مع قاعدة العملاء المتزايدة وإطلاق منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجاتهم، مما مكنها من الدخول في قطاعات جديدة وزيادة التفاعل مع العملاء وتمكين الشركة من الحفاظ على عملائها، فضلاً عن تزويد العملاء الحاليين والجدد بتجربة استثنائية تلبي احتياجاتهم المختلفة وترقى لتوقعاتهم.

وعلى مستوى قطاع التأمين، فقد واصلت الشركة تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام، مدعومةً بزيادة تواجدها في السوق ونمو المبيعات بين عملاء مختلف قطاعات الشركة وإطلاق منتجات جديدة.

وعلى صعيد منتجات التمويل، مثل قطاعي التمويل الاستهلاكي وتمويل رأس المال العامل القطاعات الأقوى أداءً خلال عام 2022، في ضوء نمو حجم التمويلات الجديدة.

فقد شهد منتج التمويل الاستهلاكي نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 346% بفضل استراتيجية الشركة لزيادة تفاعلها المباشر مع قاعدة العملاء من خلال إطلاق مجموعة من نقاط البيع الجديدة في المراكز التجارية والمتاجر، بالإضافة إلى التوسع بشبكة المتاجر التابعة والدخول في شراكات جديدة، فضلاً عن نجاح الشركة في تطوير قدراتها الرقمية وتوظيفها في زيادة عدد العملاء الجدد ومعاملات التمويل.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت الشركة إطلاق منتجات جديدة ومنها منتج تمويل المصروفات الدراسية والتعليم ومنتج تمويل اشتراكات النوادي ومنتجات تمويل تشطيب المنازل، بالإضافة إلى منتج التمويل الأخضر الجديد.

أما منتجات تمويل رأس المال العامل التي تشمل منتجات التخصيم قصيرة الأجل، فقد شهدت الشركة استمرار نمو حجم التمويلات الجديدة، مدعومًا بجهود الإدارة لتنويع محفظة المنتجات والقطاعات التي تغطيها أنشطة التمويل لتشمل قطاعي التصنيع والإمداد والتوريد.

وعلى صعيد منتجات التمويل العقاري، شهدت الشركة نمو حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 88% خلال عام 2022، مدفوعًا بتحسن عمليات التقديم وزيادة الإقبال على منتج التمويل العقاري طويل الأجل والممتد على عشر سنوات.

كما شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 66% خلال عام 2022 بفضل التوسع بشبكة المعارض التابعة وتنوع باقة المنتجات. وأخيرًا شهد منتج تمويل السيارات نمو حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 8% خلال عام 2022 على الرغم من استمرار تأثر السوق بالتحديات المتعلقة بنقص العرض وزيادة الطلب، حيث يعكس ذلك ارتفاع أسعار السيارات.

وعلى صعيد جهود التطوير الرقمي، فقد أطلقت الشركة تطبيق "ContactNow" باعتباره العلامة التجارية الجديدة والنسخة المحدثة من تطبيق "Contact App"، حيث يعد التطبيق الجديد أول منصة متكاملة من نوعها في مصر تقوم بتقديم باقة شاملة من الحلول المالية.

ويتيح التطبيق الجديد لعملائه إمكانية الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات التي تقدمها الشركة، مما يساهم بدوره في جذب العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين بمختلف القطاعات والمناطق التي تغطيها أعمال الشركة.

وقد بلغ إجمالي عدد تسجيلات العملاء على التطبيق 304 ألف عميل، منها ما يتجاوز 256 ألف عملية تسجيل تم تنفيذها خلال عام 2022 منفردًا.

ويقدم التطبيق الجديد حاليًا خدمات الائتمان وسداد الفواتير وبرامج الولاء والمكافآت ، علمًا بأنه من المتوقع إطلاق خدمات الدفع وحلول الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

جدير بالذكر أن تطبيق "ContactNow" يتم إدارته واسطة شركة "Contact Creditech" التي تأسست عام 2022 لتولي إدارة منتجات التمويل الاستهلاكي عبر القنوات الرقمية، وهي حاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعربت الإدارة عن تفاؤلها الحذر بأداء قطاع التمويل خلال عام 2023، مؤكدةً أنها لا تزال تتفاءل بالقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري ومردودها على تعافي الاقتصاد المصري وسوق السيارات.

وأكدت الإدارة أن جهودها لتنويع المنتجات التي تقدمها الشركة وتقديم منتجات في قطاعات متنوعة بالتوازي مع التوسع بتواجدها في السوق، سيمكن الشركة من مواصلة النمو وتعظيم القيمة المقدمة لقاعدة عملائها المتزايدة خلال العام المقبل. كما تتطلع الإدارة إلى تعظيم استفادتها من تطبيق "ContactNow" خلال عام 2023 بالتزامن مع الانتهاء من إطلاق جميع المنتجات والخدمات.

أما نشاط التأمين، فقد ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة بنسبة سنوية 162% ليسجل 431 مليون جنيه خلال عام 2022، مدفوعًا بارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية لمنتجات التأمين الصحي، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانب آخر، شهدت شركة ثروة للتأمين ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 47% ليسجل 517 مليون جنيه خلالعام 2022، في ضوء نجاح الشركة في زيادة تواجدها بالسوق وإطلاق منتجات جديدة للتأمين الصحي وإتاحة خدماتها عبر شرائح تجارية مختلفة.

وأخيرًا، شهد موقع "كونتكت كارز دوت كوم" استمرار زيادة الإقبال من جانب المستخدمين، حيث بلغ متوسط عدد مستخدمي الموقع 1.4 مليون مستخدم خلال عام 2022، بينما ارتفع عدد المستخدمين الجدد بمعدل سنوي 61% خلال نفي الفترة.

وقد نجحت الشركة في إجراء العديد من التحسينات على الموقع ومنها عملية التقديم على التمويل وآليات جمع البيانات وقدرة التطبيق على معالجة وإجراء العمليات بكفاءة.

كما واصلت الشركة تحسين الموقع الإلكتروني ليشهد إطلاق خدمة ملاك السيارات مؤخرًا، والتي تتيح لملاك السيارات إمكانية حجز مواعيد الصيانة والإصلاحات، بالإضافة إلى تحسين آلية تسعير السيارات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة كونتكت بتوقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة شركات "تويوتا إيجيبت" لإطلاق أداة تسعير للسيارات المستعملة مصممة خصيصًا لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، والتي قام بتطويرها فريق علوم البيانات في "كونتكت كارز دوت كوم"، مما سيدعم شركة تويوتا في التوسع بسوق السيارات المستعملة في مصر.

وأشارت الإدارة إلى أنه على الرغم من استمرار التحديات السائدة خلال العام الجديد، إلا أنها تثق في سلامة الاستراتيجيات التي تم إعدادها وتطبيقها وقدرتها على مواصلة النمو في ظل التحديات التشغيلية.

وعلى هذه الخلفية، تجدد الإدارة التزامها بنفس أولوياتها المحددة لعام 2023 وعلى رأسها مواصلة تطوير قدراتها الرقمية.

فعلى هذا الصعيد، تعتزم الشركة المضي قدمًا في تطوير وتنمية باقة الخدمات الرقمية المقدمة.

وأعربت الإدارة عن اعتزازها بإطلاق تطبيق "ContactNow" باعتباره إنجازًا هامًا باستراتيجية الشركة الهادفة للتحول إلى مركز لتقديم الخدمات الرقمية التي تلبي كافة الاحتياجات المالية لمختلف العملاء، علمًا بأن الإدارة ستواصل دراسة فرص الاستثمار في تقديم خدمات جديدة للعملاء وإتاحة وسائل جديدة لتعزيز نمو أعمال الشركة.

كما تعتزم الإدارة مواصلة التوسع بأعمال الشركة في الأسواق الإقليمية والاستفادة من فرص النمو التي تطرحها أسواق المنطقة، في ضوء توسعها مؤخرًا في دولة كينيا من خلال شركتها التابعة Almasi.

كما تتطلع الشركة إلى إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، تركيزًا على منتجات التمويل الأخضر لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الحصول على تمويل حلول الطاقة النظيفة.

وستواصل الشركة إطلاق منتجات جديدة والتوسع بشبكة المعارض والتجار بالقطاعات الرئيسية مع ترسيخ تواجدها في القطاعات الدفاعية بالاقتصاد المصري.

1 صافي الربح المعدل هو صافي الربح بعد استثناء تأثير المعيار المحاسبي الجديد الخاص بالإيجار والاستثمارات في التكنولوجيا وتأثير خصم المخصصات على ضريبة الدخل ومخصص الخسائر الائتمانية المحتملة وتأثير أحد المخصصات المتعلقة بأنشطة التأمين على الحياة

2 خلال الربع الأخير من عام 2021، نجحت المجموعة في تحديث بياناتها المالية المدققة لعرض كل من أداء قطاعي التمويل والتأمين وترتيباتها خارج الميزانية العمومية، مثل المحافظ الخاضعة للإدارة ومساهمة بعض الشركات الشقيقة، وذلك بطريقة تعكس أعمال الشركة بشكل أفضل دون الحاجة إلى إصدار حسابات إدارة منفصلة بعد إعادة تصنيفها. وتعكس أرقام السنة الكاملة في البيان لفترتي المقارنة هذه التغييرات.