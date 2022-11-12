«كونتكت» تغلق إصدار سندات توریق بقيمة 1,076مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة «كونتكت» المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار التاسع والثلاثون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.076 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهرا.

من الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليار جنيها مصريا تزعم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات مالية بنكية وغير بنكية

وتمت تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصرية، وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية

يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة أدت دور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية.

قيمة الإصدارات بضمان محافظ محالة من كونتكت 20.7 مليار جنيه

وصلت قيمة إصداراتها في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 20.7 مليار جنيه بعدد 23 إصدارا قد تم سداد ما يقرب من 18.4 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.