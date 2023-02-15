شركة CBK تطلق معرض "RTM" أول معرض عقاري في مصر للوحدات الجاهزة للتسليم

تطلق شركة CBK لتنظيم المعارض والمؤتمرات، النسخة الأولى من المعرض العقاري (RTM) THE READY TO MOVE MARKET- وهو أول معرض عقاري في مصر للوحدات السكنية والتجارية والإدارية الجاهزة للتسليم- خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، والبنوك وشركات التمويل العقاري؛ لعرض أحدث المشروعات الجاهزة للتسليم وآليات التمويل المناسبة لزوار المعرض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة CBK بتنظيم معارض عقارية بمقاييس عالمية تسهم في زيادة مبيعات شركات التطوير العقاري مما ينعكس على نمو القطاع العقاري في مصر بأكمله، والذي يسهم بنسبة كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني وتشغيل ملايين العمالة، كما سيوفر المعرض للزائرين أكبر المشروعات العمرانية متكاملة الخدمات في مصر في مكان واحد مما يسهل عليهم المقارنة بين المشروعات المطروحة في السوق المصري واختيار ما يناسبهم.

يستهدف معرض (RTM) ، توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية جاهزة للتسليم بكبرى مشروعات التطوير العقاري في مختلف المدن الجديدة؛ لتلبية الطلب للراغبين في الشراء والسكن الفوري أو الاستثمار في وحدات جاهزة للتسليم وتحقيق عائد دوري من الإيجار، وعدم المخاطرة بالانتظار لفترات طويلة حتى الاستلام.

وتستند شركة CBK في نجاح معرض (RTM) علي الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المساهمين في تنظيم المعارض والتسويق العقاري، وتأسست شركه CBK بالتحالف بين مجموعة كليلة التجارية-المالكة والمنظمة لمعرض عقارات النيل- وهو المعرض العقاري المصري المتخصص في تصدير العقار المصري منذ عام 2017، ونجح في إقامه وتنظيم 8 دورات متتالية في كل من أبو ظبي، ودبي، والرياض، وجدة في تحقيق مبيعات تتجاوز 8 مليارات جنيه لصالح الشركات المشاركة به، وشركة كولدويل بانكر-أكبر شركة تسويق عقاري في مصر- والأولى في قاعدة بيانات العملاء والأعلى مبيعًا في مصر بين كافة شركات التسويق العقاري.

في هذا الصدد قال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة CBK لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن استدامة نمو القطاع العقاري المصري يتطلب تنظيم معارض عقارية داخل وخارج مصر للمساهمة في نمو مبيعات شركات التطوير العقاري لتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، ونستهدف من خلال إطلاق معرض (RTM) أن نساهم في تحقيق هذا الهدف، وفي الوقت نفسه تلبية الطلب للراغبين في شراء وحدات جاهزة للتسليم.

أوضح أن هناك طلب كبير من المشترين على الوحدات الجاهزة للتسليم سواء للشراء والسكن الفوري لتوفير مصاريف الإيجار الشهري، وكذلك توفير مصروفات المقدم من خلال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة للاستلام مقابل دفع نسبة 50% لحين التسليم في حالة الشراء OFF PLAN، أو الاستثمار من خلال تحقيق عائد فوري، خاصة في ظل النمو المتزايد للاستثمار في القطاع العقاري باعتباره ملاذ آمن للادخار ، والإستثمار.

من جانبه قال السيد/ كريم زين العضو المنتدب لشركة CBKلتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن الشركة اختارت بدء نشاطها بتنظيم النسخة الأولى معرض (RTM) ، وهو أول معرض عقاري في مصر للوحدات السكنية والتجارية والإدارية الجاهزة للتسليم، بعد دراسة سوقية للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلي من المعارض المتخصصة، وكذلك احتياجات المستهلكين، مضيفًا أن المعرض سيقدم لشركات التطوير العقاري مساحة ضخمة لعرض أحدث مشروعاتهم .