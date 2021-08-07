صور.. رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة يفتتح المعرض العقاري المصري

افتتح المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، المعرض العقاري المصري ERE، بحضور ومشاركة كبرى الشركات العقارية.

وتشهد الدورة الأولى للمعرض العقاري المصري، إقبالا كبيرا من الزائرين، الذين تجمعوا قبل افتتاح المعرض بصفة رسمية، للاستفادة من العروض، التي أعلنت عنها الشركات المشاركة في المعرض، التي تصل لخصومات 50% على بعض المشروعات.

البستاني: القطاع العقاري هو محور التنمية في مصر

وتفقد البستاني، أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، وأشاد بجودة التنظيم، مؤكدا أن القطاع العقاري هو محور التنمية في مصر، وهو القطاع الوحيد الذي استطاع أن يتخطى كافة الأزمات التي تعرضت لها مصر منذ 2011 وحتى الآن، دون أي خسائر.

وأضاف المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن النصف الثاني من العام الحالي، شهد تنظيم عدة معارض عقارية، في أوقات متتالية، وهو ما يؤكد على قدرة المعارض على التسويق الجيد لكافة المشروعات العقارية، كما أن المعارض تتيح الفرصة للعملاء للاستثمار الجيد في العقار من خلال اختيار ما يناسبهم وسط هذا الكم من المشروعات المعروضة.

العاصمة الإدارية أصبحت مستقبل مصر

وأوضح أن العاصمة الإدارية، أصبحت مستقبل مصر، وهناك دراسة تؤكد أن 60% من الاستثمارات المحلية والخارجية موجهة في الفترة الأخيرة للعاصمة الإدارية، بسبب الاهتمام غير المسبوق بها من قبل الحكومة والقيادة السياسة، وباعتبارها أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، وتضم مشروعات كبرى لم تشهدها مصر من قبل، موضحا أن المعرض المصري للعقار، يضم نحو 200 مشروع متعدد الأغراض، وهو ما يتيح أكبر قدر من الفرص الاستثمارية أمام العملاء.

عمرو: المعرض يهدف لدعم خطة الدولة في التوسع والاستثمار داخل المدن الجديدة

من جانبه، قال المهندس عمرو باشا، منظم المعرض، إن المعرض شهد منذ افتتاحه إقبالا كبير من مختلف الفئات، وذلك لأسباب عدة من بينها، المشروعات المتنوعة التي يتضمنها المعرض، فضلا عن أن المعرض عبارة عن يوم واحد فقط، وهو ما جعل الكثير من العملاء يحرصون على المشاركة منذ بدابة الافتتاح للاستفادة من العروض الخاصة بالشركات، لافتا إلى مشاركة نحو 25 شركة عقارية في المعرض، موضحا أن المعرض يأتي لدعم خطة الدولة في التوسع والاستثمار داخل المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية، موضحا أن المعرض يتضمن 200 مشروع بمختلف الأنواع سواء سكني، تجاري، طبي، إداري، أو فندقي.

وأضاف، «نسعى للنهوض بالفكر العقاري المصري وتطويره، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المعارض العقارية، التي تمثل الفرص الحقيقية للتواصل بين العميل والشركة، وتكون بمثابة المعيار الحقيقية لاختيار ما يتناسب مع العملاء أو المستثمرين».